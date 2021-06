Aktien Schweiz: Fester - SMI dank Konjunkturhoffnungen auf Rekordkurs

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Dienstag im Verlauf zunehmend Fahrt auf und legt auf breiter Front zu. Eine Reihe positiver Konjunkturzahlen aus dem In- und Ausland geben laut Händlern den Kursen den nötigen Schub. Dazu kämen die zu Monatsanfang nicht unüblichen Neugelder, die am Markt angelegt werden müssten, sagt ein Börsianer. Kein Wunder übertrifft der SMI das am vergangenen Freitag erreichte Rekordhoch, heisst es weiter.