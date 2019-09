Aktien Schweiz: Festere Kurse auf breiter Front - AMS im Fokus

Die Aktivitäten seien aber etwas geringer als am Vortag. Vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hätten die Anleger einen Gang heruntergeschaltet, sagte ein Händler. Eine leichte Zinssenkung der EZB sei zwar so gut wie sicher. Aber was weitergehende Massnahmen betreffe, seien die Meinungen zuletzt deutlich auseinandergedriftet. "Das schafft Raum für Überraschungen", sagt ein Börsianer.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 11.00 Uhr 0,36 Prozent höher auf 10'057,04 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,71 Prozent auf 1'546,29 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32 Prozent auf 12'203,05 Zähler zu. 26 der 30 SLI-Titel rücken vor, vier büssen Terrain ein.

An der Spitze der Gewinner stehen die Aktien von AMS (+4,5%). Der Sensorenhersteller sollte als Zulieferer davon profitieren, wenn Apple den Umsatz mit den am Vortag vorgestellten neuen Produkten steigern und dafür auch mehr Sensoren und Chips von AMS nachfragen würde, so Börsianer. Auch in Japan hatte die Vorstellung neuer Telefone, Uhren und i-Pads den Aktien von Zulieferfirmen des US-Technologiekonzerns zu kräftigen Kursgewinnen verholfen.

Stark gefragt sind generell Zykliker und Finanzwerte. Die Sektorrotation gehe weiter, heisst es am Markt. Der jüngste Anstieg der Bond-Renditen in den vergangenen Tagen von dem kürzlich markierten Rekordtiefstständen habe Umschichtungen aus defensiven Werten in Aktien von Banken und Versicherungen, aber auch von ausgesuchten Industrietiteln ausgelöst, erklärt ein Händler. "Wenn grosse Marktteilnehmer sich zu solchen Portfolio-Umschichtungen entschliessen, dauert es meist ein paar Tage, bis diese erledigt sind", so der Händler.

Zu den grössten Gewinnern zählen die Anteile des Lebensversicherers Swiss Life (+1,7%) und der Banken Credit Suisse (+2,0%), Julius Bär (+1,6%) und UBS (+1,4%). Höhere Zinsen bedeuteten bessere Ertragsaussichten, so ein Händler.

Gefragt sind aber auch die arg gebeutelten Anteile von Swatch (+2,9%). Rivale Richemont steigt 2,0 Prozent. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit, die Aussicht auf konjunkturstützende Massnahmen in China und der gute Abschluss des Luxusaccessoires-Herstellers Hermès weckten den Appetit auf die Aktien der beiden Luxusgüterhersteller, heisst es.

Bei den zyklischen Werten fallen die Anteile des Sanitärtechnikkonzerns Geberit (+2,3%), des Bauchemiespezialisten Sika (+1,9%), des Unterhaltungselektronikherstellers Logitech (+1,6%), des Elektrokonzerns ABB (+1,4%) und des Chemiekalienproduzenten Clariant (+0,9%) positiv auf.

Dagegen lässt bei den defensiven Werten eine Erholung vielfach noch auf sich warten. So setzt das Schwergewicht Nestlé (-0,8%) den Abwärtstrend fort. Inzwischen hat die Aktie des Lebensmittelriesen seit ihrem Hoch am letzten Freitag auf 113,20 Franken wieder um rund 4,5 Prozent korrigiert.

Schwächer tendiert auch der Pharmatitel Roche (-0,3%) und der Hörgerätehersteller Sonova (-0,2%). Novartis dagegen ziehen um 0,3 Prozent an. Nach Tagen sinkender Kurse rückt der Pharmazulieferer Lonza (+0,3%) leicht vor. Die Anteile Partners Group (-0,9 %) setzen derweil die Korrektur fort, die am Dienstag nach der Bilanzvorlage eingesetzt hatte.

Am breiten Markt löst eine Gewinnwarnung bei den Aktien des Stahlerzeugers Schmolz+Bickenbach (-5,9%) deutliche Abschläge aus. Die Aktien von Lalique (-5,6%) büssen nach einer Prognosesenkung ebenfalls an Wert ein. Dagegen legt Asmallworld 11 Prozent zu. Die stets volatil gehandelte Aktie hatte an den Vortagen nachgegeben. Im Sog von AMS werden U-blox um 4,2 Prozent höher bewertet.

pre/uh

(AWP)