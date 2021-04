Aktien Schweiz: Festere Kurse - US-Daten und Bilanzen im Blick

Der Schweizer Aktienmarkt baut am Donnerstag nach einem verhaltenen Start im Verlauf die Gewinne leicht aus. Die Hoffnung auf einen Konjunkturaufschwung sorgt laut Händlern für gute Stimmung. Diese werde unter anderem von dem geglückten Start in die US-Berichtsaison und den positiven Aussagen der US-Notenbank Fed über die wirtschaftliche Entwicklung der USA in den ersten drei Monaten des Jahres genährt. Bisher hätten die Quartalszahlen gezeigt, dass die hohen Bewertungen an den Börsen zu einem grossen Teil gerechtfertigt seien, sagt ein Händler.