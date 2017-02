Aktien Schweiz: Gewinne auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Dienstagmittag im Plus und hat damit seit dem Morgen zugelegt. Unterstützung erhält der Markt insbesondere von den drei Indexschwergewichten Roche, Nestlé und Novartis, die am Morgen noch geschwächelt hatten. Aber auch insgesamt hellte sich die Stimmung im Zuge überraschend guter Konjunkturdaten aus dem Euroraum auf. So ist die Unternehmensstimmung in der Eurozone unerwartet gestiegen.