Aktien Schweiz: Gewinne schmelzen ab - Anleger bleiben vorsichtig

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach einem freundlichen Frühgeschäft die Gewinne zu einem Grossteil wieder ab. Nach den beiden schwachen Vortagen hätte man schon mit einer etwas stärkeren technischen Erholung rechnen können, heisst es am Markt. Da die Konjunktursorgen aber nach wie vor das beherrschende Thema seien, griffen die Anleger halt nicht mit beiden Händen zu. Verunsichert sind die Anleger auch davon, dass die US-Regierung nach der Genehmigung durch die Welthandelsorganisation (WTO) am Vortag Strafzölle in Milliardenhöhe auf bestimmte EU-Importe angekündigt hat. Dies könnte der erste Schritt in einer möglichen Eskalation des Handelsstreits sein, heisst es am Markt.