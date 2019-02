Aktien Schweiz: Gute Stimmung - aber vorsichtige Anleger

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit Rückenwind positiver Vorgaben aus den USA und aus Asien den Aufwärtstrend der Vorwoche fortgesetzt. Die Anleger seien zuversichtlich über die weitere Entwicklung. "Aber wir sind so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Da ist etwas Vorsicht angezeigt", sagte ein Händler. Daher verliere der Markt etwas an Schwung und die Käufe ebbten ab.