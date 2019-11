Aktien Schweiz: Hoffnung auf Einigung im Zollstreit beflügelt

Neue Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit stimmt die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenschluss positiv. Die Kurse ziehen auf breiter Front an. Ausgelöst wurde der Stimmungsumschwung von Larry Kudlow, Wirtschaftsberater des Weissen Hauses, der sagte, der Phase-1-Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China benötige nur noch 'wenige Federstriche'. Er sagte aber auch, das Abkommen sei noch nicht in trockenen Tüchern. Sollte sich die Hoffnung erfüllen, stehe einem Weihnachtsrally nicht mehr viel im Weg, heisst es am Markt.