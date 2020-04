Aktien Schweiz: Hoffnungskäufe schieben SMI an - Fokus auf Bilanzsaison

Die Schweizer Börse setzt am Dienstag nach dem langen Osterwochenende den Erholungspfad fort. Die Stimmung sei gut und werde von positiven Konjunkturzahlen aus China und der Hoffnung auf eine allmähliche Entspannung in der Corona-Krise genährt, heisst es im Markt. In China waren die Aussenhandelszahlen im März weit besser als befürchtet ausgefallen. Zudem berechtigten die neusten Zahlen zur Ausbreitung der der Corona-Pandemie zu einer gewissen Hoffnung. Die Kurven flachten ab und in einzelnen Staaten werde eine schrittweise Lockerung des Lockdown versucht.