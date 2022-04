Aktien Schweiz: Im Aufwind - Finanzwerte ziehen

Die Schweizer Aktienbörse knüpft am Freitag an den positiven Trend vom Vortag an steuert damit auf eine positive Wochenbilanz zu. Das Geschäft verläuft laut Händlern bei guter Stimmung in recht ruhigen Bahnen. Auslöser der Kursgewinne ist laut Händlern der Ölpreis, der sich wieder entspannt hat. Dieser hatte am Vortag auch den US-Aktienkursen zum Schluss ins Plus verholfen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte am Donnerstag weitere 120 Millionen Barrel an Rohölreserven freigegeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten zu mildern. Ausserdem blicken die Anleger nun auch zuversichtlich der Bilanzsaison entgegen, heisst es weiter. Diese beginnt kommende Woche mit den Quartalsergebnissen der US-Grossbanken.