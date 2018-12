Aktien Schweiz: Impulslos mit leichtem Plus

Der Swiss Market Index (SMI) legt bis um 12 Uhr 0,3 Prozent auf 8'551 Punkte zu.

Grösste Verlierer sind derzeit AMS (-2,1%). Die Aktien des Chipherstellers werden laut Händlern angesichts immer neuer Hiobsbotschaften aus der Halbleiterbranche in Sippenhaft genommen. Der Chipsektor kämpfe mit schwindenden Umsätzen und der schwächelnden Konjunktur, so der Tenor.

Von den weiteren Techwerten geben Logitech (-0,6%) ebenfalls klar nach, wogegen sich Temenos (+1,1%) knapp in der Gewinnzone halten.

Grössere Einbussen erleiden auch Kühne+Nagel (-2,8%), welche von einer Gewinnwarnung des Logistikgiganten Fedex zurückgebunden werden. Panalpina fallen in diesem Zusammenhang gar um 5,2 Prozent zurück.

Als Belastung für den Gesamtmarkt erweisen sich die Schwergewichte Roche (-1,1%) und etwas moderater Nestlé (-0,4%). Positive Produktnachrichten der Roche-Tochter Chugai helfen kaum.

Novartis stehen unverändert. Die Generika-Sparte Sandoz ist eine Partnerschaft für Insulin-Biosimilars eingegangen, was in Börsenkreisen aufgrund des grossen Wachstumspotentials des Insulinmarkts als positiv gewertet wird. Ausserdem hat Novartis-Chef Vas Narasimhan gegenüber der Presse seinen Ruf nach neuen Ansätzen in der Preisgestaltung seiner Branche erneut bekräftigt.

Swisscom ziehen um 1,5 Prozent deutlicher an. Das Telekomunternehmen hat das gemeinsam mit Tamedia gehaltene Joint Venture nun gänzlich übernommen und bezahlt dafür über 220 Millionen Franken. Tamedia legen im breiten Markt mit einem Plus von 0,5 Prozent ebenfalls moderat zu.

Die grössten Gewinne verbuchen derzeit die Luxusgüteraktien Swatch (+3,1%) und Richemont (+1,8%).

Im breiten Markt profitieren Georg Fischer (+2,4%) von einer frühzeitigen Regelung der Nachfolge auf dem CEO-Posten. Am Morgen hatte das Unternehmen die Nachfolge für den im Frühjahr altershalber zurücktretenden CEO Yves Serra bekanntgegeben. Mit dem Finanzchef Andreas Müller wird ein interner Mann dessen Aufgabe übernehmen, was in Marktkreisen begrüsst wird.

Der Kurs von Molecular Partners klettert gar raketenhaft um 24 Prozent in die Höhe, dies nach der Ankündigung einer Partnerschaft im Immuno-Onkologie-Bereich mit Amgen.

