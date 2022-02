Aktien Schweiz: Investoren halten sich vor US-Inflationsdaten zurück

Die Stimmungsschwankungen der Investoren bleiben ausgeprägt. Das zeigt sich auch am Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag. Nachdem Anleger zur Wochenmitte noch beherzt bei Aktien zugegriffen hatten, halten sie sich nun vor der Veröffentlichung der gespannt erwarteten US-Konsumentenpreise am Nachmittag zurück. Immerhin rechnen die Märkte damit, dass die Inflation in den USA im Januar auf 7,3 Prozent und damit den höchsten Stand seit 40 Jahren gestiegen ist.