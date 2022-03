Aktien Schweiz: Kaum verändert - Markt auf Richtungssuche

Die Märkte seien nun fundamental riskanter und unsicherer als vor der russischen Invasion, sagen Marktstrategen. Derweil hat der deutsche Ifo-Index als Stimmungsbarometer eindeutig signalisiert: Die Wirtschaft im nördlichen Nachbarland rutscht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Rezession. In Brüssel trifft sich US-Präsident Joe Biden am Freitag mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Anschliessend fliegt Biden weiter in das östliche Nato-Land Polen.

Der SMI verliert bis 11 Uhr 0,04 Prozent auf 12'127,14 Punkte. Beim SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, geht es um 0,02 Prozent auf 1914,67 Punkte nach oben, und der breite SPI legt um 0,04 Prozent auf 15'477,07 Zähler zu. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer in etwa die Waage.

Die mehrere Tage gut gelaufenen Finanzwerte werden auch am Freitag verkauft. Die drei SMI-Versicherer Zurich Insurance (-1,7%), Swiss Life (-1,4%) und Swiss Re (-1,0%) finden sich weit hinten in der Rangliste.

Credit Suisse (-0,7%) werden nach dem am Vortag gemeldeten neuerlichem Debakel erneut verkauft. Zur Erinnerung: Eine halbe Milliarde Dollar droht im Bermuda-Dreieck verschollen zu gehen. Aber auch UBS (-0,1%) und Julius Bär (-1,2%) gehen tiefer um. Partners Group (+1,7%) hingegen haben nach dem jüngsten Taucher offenbar den Boden gefunden.

Bei ABB (-0,3%) verpuffen die positiven Effekte aus dem fortgesetzten Aktienrückkauf. Der Technologiekonzern will so bis zu 3 Milliarden US-Dollar an seine Anteilseigner zurückgeben - das ist mehr als gedacht. Aus dem Verkauf der Sparte Power Grids liegen nämlich noch 1,2 Milliarden in den Kassen.

AMS ziehen hingegen um 2,6 Prozent an und Logitech um 1,1 Prozent, getrieben von starken Nasdaq-Vorgaben. AMS hatte am Morgen eine weitere kleine Devestition angekündigt. Aus dem Sektor halten nur Temenos (+0,01) nicht mit, nachdem Morgan Stanley das Kursziel gesenkt und seine Einstufung "Underweight" bestätigt hat.

Auf den Kaufzetteln der Anleger stehen aber auch Gesundheitswerte: Lonza rücken um 1,9 Prozent vor, Straumann um 2,2 Prozent und Sonova um 1,3 Prozent. Gesucht sind auch die Luxusgüteraktien Richemont (+1,5%) und die Papiere des Uhrenherstellers Swatch (+1,0%).

Schindler rücken um 1,2 Prozent vor. Die einflussreiche US-Bank Goldman Sachs hat ihre Empfehlung für die Papiere des Liftbauers auf "Buy" von "Neutral" erhöht. Die Risiken des chinesischen Immobilienmarktes seien inzwischen wohl im Kurs eingepreist, heisst es hier.

Die defensiven Schwergewichte Roche (-0,3%), Novartis (-0,1%) und Nestlé (+0,1%) haben für einmal nur wenig Einfluss auf das Geschehen.

Im breiten Markt fallen Blackstone Resources um deutliche 6,6 Prozent. Das Batteriemetall-Unternehmen verliert nach weniger als einem Jahr den Finanzchef und die Revisionsstelle hat ihr Mandat niedergelegt. "Nicht gerade vertrauenserweckende News", sagte ein Marktbeobachter.

Die Aktien des Maschinenbauers Mikron steigen um 4,7 Prozent. Die Analysten von Stifel haben die Aktien des Bieler Unternehmens mit einer Kaufempfehlung versehen. Und Stifel traut dem Mikron-Management nach den jüngsten operativen Fortschritten weitere Erfolge zu.

(AWP)