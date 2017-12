Aktien Schweiz: Kleine Verluste im vorweihnachtlichen Handel

Der Schweizer Aktienmarkt mag am letzten Handelstag vor Weihnachten nicht so recht auf Touren kommen. Von einem Jahresendrally ist derzeit nichts zu sehen, vielmehr eine gewisse - zur Jahreszeit passende - Besinnlichkeit. Viele Marktteilnehmer hätten ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Weihnachtsferien verabschiedet, heisst es im Handel.