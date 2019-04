Aktien Schweiz: Leicht im Minus - Gewinne werden verdaut

Auf die Stimmung drücke, dass sich beim Brexit einmal mehr Hoffnungen auf eine Lösung zerschlagen hätten, ist weiter zu hören. Daher fehle nun nach dem guten Vortag jegliche Dynamik. Es sei jedoch gut möglich, dass das Jahres- und das Allzeithoch in den nächsten Tagen doch noch erreicht werde - positive News vom Brexit oder vom Handelsstreit vorausgesetzt. Zu ersterem werden im Tagesverlauf Nachrichten erwartet. Aktuell berät das Kabinett über einen Ausweg aus der Sackgasse.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 10.50 Uhr 0,25 Prozent tiefer bei 9'514,63 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,13 Prozent auf 1'463,13 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,20 Prozent auf 11'296,13 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Aktien notieren je rund die Hälfte im Plus und im Minus.

Die Ausschläge halten sich auch bei den einzelnen Titeln in Grenzen. Kein Titel im SMI/SLI zeigt eine Veränderung von mehr als 1 Prozent.

Die grössten Verluste erleiden aktuell die schwergewichtigen Novartis (-1,0%), welche den Gesamtmarkt damit stark bremsen. Dem Basler Konzern droht in den USA eine Klage der US-Regierung wegen Schmiergeldvorwürfen. Dabei geht es um sogenannte Kickback-Zahlungen, die Novartis an Ärzte geleistet haben soll, damit sie die Novartis-Mittel bevorzugt verwenden.

Nicht vom Fleck kommen auch die anderen beiden Schwergewichte Roche (-0,2%) und Nestlé (unv.). Roche weht bei der geplanten Übernahme des US-Unternehmens Spark Therapeutics kräftiger Wind von Investorenseite entgegen. Mehrere Spark-Aktionäre haben an einem US-Gericht Klage gegen die eigene Firmenspitze eingereicht und torpedieren damit die Transaktion.

Relativ deutlich geben daneben Dufry (-1,0%), LafargeHolcim sowie die Luxusgüterpapiere von Swatch und Richemont (je -0,8%) nach.

Die grössten Gewinne verzeichnen auf der anderen Seite die volatilen AMS (+0,9%).

Dahinter sind Finanztitel gefragt. Julius Bär (+0,6%), Swiss Life (+0,4%), Swiss Re (+0,4%) CS (+0,2%) sowie UBS (+0,1%) haben sich alle bei den Gewinnern eingereiht. "Seit Tagen sind Umschichtungen aus den defensiven Schwergewichten in die Finanzwerte zu beobachten", meint ein Händler. Andere Experten setzen die aktuelle Kursentwicklung in einen grösseren Zusammenhang. Nach den starken Zahlen aus den USA und China vom Vortag habe der Konjunkturpessimismus nachgelassen, was sich am Anleihenmarkt bemerkbar gemacht habe - und nun auch den Finanzwerten helfe.

Swiss Re zeigen sich in diesem Umfeld auch wenig beeindruckt von einem Bericht, dass der der Absturz der Ethiopian-Boeing-Maschine und das weltweite Flugverbot der 737 Max 8 für die Rückversicherungen teuer werde.

Auch gewisse Zykliker sind wegen des nachlassenden Konjunkturpessimismus gefragt, etwas Kühne+Nagel (+0,7%) oder Schindler (+0,4%).

Am breiten Markt liegen zu mehreren Unternehmen Nachrichten vor. So übernimmt Emmi (-0,1%) die Mehrheit an einem kleinen österreichischen Anbieter von Bio-Ziegenmilch- und Schafmilchprodukten und der Ostschweizer Metallverarbeiter SFS (-0,6%) einen US-Bauzulieferer. Ausserdem hat der Börsenneuling Medartis (-1,0%) Zahlen vorgelegt.

Und auch der Börsengang von Stadler Rail ist indirekt ein Thema - und zwar zum Beispiel bei Rieter (+0,3%), wo Stadler-Besitzer Peter Spuhler mit dem Geld aus dem Börsengang seinen schon grossen Einfluss verstärken könnte.

rw/ra

(AWP)