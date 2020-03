Aktien Schweiz: Leicht im Plus trotz Roche-Dividendenabgang

Zumindest wird das Sentiment von den in der Nacht auf Donnerstag angekündigten Stützungsmassnahmen der EZB vorerst etwas gestützt. Diese hatte im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise ein Notkaufprogramm für Anleihen angekündigt, ein so genanntes "Pandemic Emergency Purchase Program" (PEPP).

Trotz des aktuellen Kursanstiegs werden die Massnahmen der EZB - ein zweites "Whatever it takes" nennt es die Commerzbank - aber durchaus auch kritisch gewürdigt. Die bisherigen Stützungsmassnahem der EZB und der amerikanischen Notenbank würden wirkungslos verpuffen, heisst es etwa in einem Kommentar der IG Bank. Die aktuelle Lage verdeutliche, dass die Marktteilnehmer derzeit nicht einfach mit expansiven Massnahmen abgespiesen werden könnten.

Der SMI notiert gegen 13.400 Uhr noch um knappe 0,25 Prozent im Plus auf 8'361,05 Punkte an. Der Volatilitätsindex VSMI ist zwar zuletzt etwas zurückgekommen, bleibt aber bei über 70 Punkten auf einem ausserordentlich hohen Niveau.

Mit Spannung wurde am Berichtstag auf die neueste Beurteilung der Lage durch die SNB gewartet, welche an den Märkte indes bisher keine direkt sichtbaren Spuren hinterliess. Die SNB tastet die Zinsen nicht an, prüft aber wegen des Coronavirus zusätzliche Massnahmen. Sie arbeitet zudem eng mit dem Bundesrat zusammen mit dem Ziel, die Wirtschaft bestmöglich zu unterstützen. So soll der Spielraum der Banken zur Kreditvergabe gelockert werden. Der Euro verharrte in der Folge auf einem Niveau von knapp unter 1,0550, während der US-Dollar auf 0,9744 etwas anzog.

Die grössten Gewinne verbuchen derzeit Logitech (+10,2%), Vifor Pharma (+4,6%) sowie Nestlé (+3,7%). Auch Swatch (+3,4%) stehen im Anschluss an die Publikation der neuesten Uhrenexportdaten klar höher, wogegen Richemont (-4,5%) am Tabellenende zu finden sind. Swatch CEO Nick Hayek hat sich zum Auftakt der im Internet ausgestrahlten Bilanzmedienkonferenz positiv hinsichtlich der Lage in China geäussert.

Die zuletzt sehr stark abgestraften Aktien der Grossbanken zeigen sich nur noch knapp fester. So legen UBS und und CS um 3,3 Prozent. In der Spitze hatten CS allerdings Kursgewinne von gegen 9 Prozent verzeichnet, was die hohe Volatilität unterstreicht. Das Management der Bank hat aus Anlass einer Branchekonferenz in London ein im Grundton positives Update über den aktuellen Geschäftsverlauf gegeben und damit einige Befürchtungen der Investoren zu zerstreuen vermocht. So übertraf der Vorsteuergewinn nach zwei Monaten bereits den im gesamten ersten Quartal 2019 erzielten Betrag.

Die Genussscheine von Roche (+0,2%) stecken den Dividendenabschlag von 9,00 Franken locker weg. Roche hatte am Morgen mitgeteilt, unter Hochdruck an Lösungen für die Corona-Krise zu arbeiten. Vor diesem Hintergrund werde man mit Unterstützung der US-Gesundheitsbehörde FDA schon Anfang April ein Phase-III-Programm mit dem Mittel Actemra/RoActemra zur Behandlung von Patienten beginnen, die mit einer schweren Coronavirus-Lungenentzündung bereits stationär behandelt werden. Analysten reagieren durchaus positiv auf die Nachricht.

cf/kw

(AWP)