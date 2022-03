Aktien Schweiz: Leichte Verluste bei stetem Auf und Ab

Die Nervosität am Schweizer Aktienmarkt bleibt auch am Donnerstag hoch. Nach der massiven Aufholbewegung am Vortag bewegt sich der SMI am Berichtstag in rascher Folge von der Verlust- in die Gewinnzone und wieder zurück. Die Stimmungs- und Richtungssuche schwankt im Zusammenhang mit den Hoffnungen beim Treffen der Aussenminister der Ukraine und Russlands in der Türkei. Die niederländische Bank ING etwa warnt, dass es für einen diplomatischen Durchbruch zwischen den beiden Ländern noch zu früh sein könnte. Und auch der Broker IG erachtet die Erwartungen an die Verhandlungen als sehr hoch, auch wenn es nicht an Kompromissbereitschaft zu fehlen scheine.