Aktien Schweiz: Leichte Verluste vor allem wegen Schwergewichten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer zuerst freundlichen Eröffnung rasch in die negative Zone gedreht. Allerdings sind die Abgaben moderat und vor allem der schwachen Performance der defensiven Schwergewichte geschuldet. Die Mehrheit der Blue Chips steht denn auch im grünen Bereich. Derzeit kämpft der SMI um die Marke von 12'700 Punkten. Die Märkte seien etwas schwankungsanfällig und ohne grosse Orientierung, sagt dazu ein Händler in Zürich. Von grosser Nervosität könne man nicht sprechen. Allenfalls seien die Verluste auch im Vorfeld neuer Inflationsdaten aus den USA zu sehen.