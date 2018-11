Aktien Schweiz: Mittlerweile etwas tiefer - Brexit-Wirrungen

"Was in einer Stunde möglich erscheint, ist wenige Stunden später schon wieder hinfällig", kommentiert ein Marktbeobachter am Donnerstag die Verhandlungen. Im Brexit gelte es jetzt, ein drohendes Chaos abzuwenden. Die britische Regierung hatte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der EU gebilligt, dem noch das Parlament zustimmen muss. Auch die Verhärtung der Fronten zwischen Rom und Brüssel im Streit um den italienischen Haushalt verunsichert die Investoren weiterhin. Am Nachmittag stehen noch verschiedene wichtige Konjunkturdaten aus der USA an.

Der hiesige Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 10.55 Uhr 0,16 Prozent auf 8'917,20 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,36 Prozent auf 1'387,79 Zähler ab und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,15 Prozent auf 10'467,59 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 22 im Minus und acht im Plus.

AMS (+2,9%) zeigen sich einmal mehr extrem volatil. Nach einer deutlich tieferen Eröffnung und einem neuen Jahrestief bei 25,22 Franken (-9,5%), notieren sie mittlerweile als grösster Gewinner. Damit erholen sie sich etwas von den Verlusten vom Vortag, als sie knapp 10 Prozent eingebüsst hatten. Am Donnerstag wurde offiziell, was zuvor am Markt bereits befürchtet worden war: Der Halbleiterhersteller muss wegen einer schleppenden Nachfrage seine Umsatz- und Gewinnziele deutlich zurückschrauben.

Nach den Gewinnwarnungen anderer Apple-Zulieferer sei AMS allerdings nicht unerwartet gefolgt, schreibt ein UBS-Analyst. Das Klumpenrisiko Apple und weitere Risiken im Zusammenhang mit dem veränderten Konsumentenverhalten seien erhebliche Rückschläge, kommentierte zudem Vontobel die News.

Gestützt wird der Markt indes besonders von den schwergewichtigen Nestlé (+0,8%) und Novartis (+0,2%). Der Pharmakonzern Novartis widersprach Spekulationen über eine Abspaltung von Sandoz. Die Generika-Sparte solle ein Pfeiler bleiben, ein Verkauf sei derzeit nicht geplant, sagte ein Sprecher. Roche (-0,2%) hingegen geben etwas ab.

Deutlich zulegen können zudem noch Temenos (+2,3%).

Derweil ermittelt die Wettbewerbskommission gegen Schweizer Finanzinstitute wegen des mutmasslichen Boykotts von Apple Pay und Samsung Pay. Die Behörde führte etwa bei Credit Suisse (-1,9%) und UBS (-1,6%) Razzien durch.

Finanztitel waren am Vortag bereits in den USA unter Druck geraten, weil befürchtet wurde, dass die Regulierung der Bankenbranche verschärft wird, sobald die Demokratische Partei das Repräsentantenhaus kontrolliert. Die voraussichtliche Vorsitzende des Ausschusses für Finanzdienstleistungen sagte, dass sie sich schärfere Regeln für den Sektor wünscht. Nach dem Rücktritt des Brexit-Ministers sind am Donnerstag zudem britische Bankenwerte wie Barclays oder Royal Bank of Scotland deutlich unter Druck geraten.

Deutlich tiefer notieren hierzulande zudem noch Sonova (-2,1%), Richemont (-1,6%) und Dufry (-1,5%).

Am breiten Markt sind zudem EFG International (-4,8%) unter Druck. Der Vermögensverwalter vermeldete einen Rückgang der verwalteten Vermögen per Ende Oktober, auch wegen der Integration der Tessiner Bank BSI.

Deutlich zulegen können hingegen Zur Rose (+4,8%), nachdem die mittelfristigen Finanzziele erhöht wurden. Die Schweizer Apothekengruppe entwickle sich schnell und habe durch fünf Übernahmen deutlich an kritischer Grösse gewonnen, kommentiert die ZKB.

