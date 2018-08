Aktien Schweiz: Moderat im Minus - Gewinnmitnahmen bei Vifor

Die Avancen der letzten Wochen werden dagegen vor allem mit der Halbjahressaison begründet, die zum Teil deutlich besser ausgefallen sei als im Markt erwartet. Zudem würden die Ängste bezüglich eines grösseren Handelskrieges zwischen den USA und China derzeit etwas verdrängt, meinte ein Händler. Dass die Verunsicherung zuletzt wieder deutlich abgenommen hat, zeigt sich auch am - als Angstbarometer bekannten - Volatilitätsindex VSMI. Dieser sinkt auch am Berichtstag wieder leicht und notiert rund ein Viertel unter dem Stand von Ende Juni. In den USA ist der entsprechende Indikator VIX zuletzt gar auf den tiefsten Stand seit Januar gesunken.

Der Swiss Market Index (SMI) steht kurz nach 11 Uhr 0,39 Prozent tiefer bei 9'165,09 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,26 Prozent auf 1'500,76 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31 Prozent auf 10'913,15 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 17 im Minus und 13 im Plus.

Unter den wichtigsten Einzeltiteln im Bluechip-Segment stehen Vifor (-0,6%) klar im Fokus. Das Pharmaunternehmen hat die Marktschätzungen mit seinen Halbjahreszahlen zwar deutlich übertroffen. Die Aktie hat in diesem Jahr allerdings bereits gut 50 Prozent zugelegt, so dass im Markt von Gewinnmitnahmen die Rede ist. Investoren nähmen die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen und den angehobenen Ausblick zum Anlass, ihre jüngsten Gewinne zu versilbern, meinte ein Händler. Allerdings hat der Titel zuletzt seine Abgaben von phasenweise über 5 Prozent bereits wieder stark reduziert.

Klar unter Druck stehen derweil erneut Aryzta (-4,2%). Nachdem der Kurs zuletzt vor allem unter Sorgen über eine zu hohe Verschuldung bzw. eine bevorstehende Kapitalerhöhung belastet war, kommt nun noch eine Gewinnwarnung des US-Konkurrenten Hostess Brands dazu. Da Aryzta zu 40 bis 45 Prozent im gleichen Segment (Süssbackwaren) tätig sei, dürfte auch der Schweizerisch-irische Konzern unter dem schwierigen Umfeld aus höheren Kosten und einer verstärkten Nachfrage hin zu gesünderen Snacks leiden, meinte die UBS in einem Kommentar.

Zu den grössten Verlierern gehören ausserdem einige grössere Titel wie Roche (-1,3%), Swiss Re (-0,8%), Novartis (-0,7%) oder Zurich (-0,6%), letztere im Vorfeld der am (morgigen) Donnerstag anstehenden Zahlen. Grösste Gewinner sind nachrichtenlos ABB (+0,7%), Dufry (+0,4%) oder Richemont (+0,4%).

Im breiten Markt ragen u.a. DKSH (-5,9% auf 68,20 Fr.) hervor. Die Credit Suisse hat den Titel auf 'Underperform' zurückgestuft und ein Kursziel von 65 Fr. gesetzt. Die Aktie notiert somit lediglich noch knapp über dem neuen Kursziel und knapp 30 Prozent unter dem Jahreshoch bei 92,65 vom 8. Januar. Die Aktie ist zwar schon seit Jahresbeginn unter Druck, seit Mitte Juni allerdings verstärkt. Damals wurde bekannt, dass der frühere CEO und jetzige VR-Präsident Jörg Wolle sowie der Grossaktionär Rainer-Marc Frey sich von einem Grossteil ihrer Aktien getrennt hatten.

Straumann (-1,8) zeigen sich ebenfalls klar schwächer. Das Medtech-Unternehmen wird nächste Woche seine Halbjahreszahlen abliefern. Laut Händlern halten viele Anleger die Titel seit längerem für überbewertet. Ausserdem hat der Broker Kepler Cheuvreux sein Rating auf 'Hold' von zuvor 'Buy' gesenkt.

Schmolz+Bickenbach (+1,0%) und Obseva (+1,3%) legen derweil nach Quartals- bzw. Halbjahreszahlen etwas zu.

uh/kw

(AWP)