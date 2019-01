Aktien Schweiz: Moderat im Plus - Vorsicht vor Brexit-Abstimmung

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagnachmittag weiterhin moderat im Plus. Die Sorgen um die am Abend anstehende Brexit-Abstimmung im britischen Parlament drängt laut Beobachtern die positiven Nachrichten um geplante Konjunkturmassnahmen der chinesischen Regierung in den Hintergrund. Insgesamt sei das Marktgeschehen weiterhin von Vorsicht geprägt, was sich auch in den in den letzten Tagen rückläufigen Volumina zeige, hiess es im Handel.