Aktien Schweiz: Moderate Gewinne der Startphase etwas ausgebaut

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Gewinne aus der Startphase bis am späteren Vormittag leicht ausgebaut. Der SMI bewegt sich damit im Einklang mit der Mehrheit der wichtigen Aktienindizes in Europa. Die politischen Scharmützel zwischen den USA auf der einen sowie Iran und Europa auf der anderen Seite vermögen den Investoren die Kauflaune nicht zu verderben. Negative Nachrichten würden derzeit tendenziell eher ausgeblendet, hiess es dazu in Marktkreisen.