Aktien Schweiz: Nach schwachem Start mittlerweile knapp im Plus

Dem Schweizer Aktienmarkt hat die Anfangsverluste schnell aufgeholt und notiert am Mittwoch eine Stunde vor Mittag gar knapp im Plus. Die anfänglichen Verluste wurden in Handelskreisen vor allem mit den schwachen Vorgaben aus den USA begründet. Verwiesen wurde u.a. auf Sorgen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Aber auch andere Belastungsfaktoren wie die Angst vor einer baldigen Rezession oder einem harten Brexit wurden ins Feld geführt.