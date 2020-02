Aktien Schweiz: Nachlassende Virussorgen schieben Kurse an - SGS unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstagvormittag nach einem freundlichen Start die Gewinne ausgebaut. Die Anleger seien zuversichtlich, dass das Coronavirus bald eingedämmt und die Epidemie nicht so schlimm werden sollte, wie dies zunächst befürchtet worden sei, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer schöpften ihre Zuversicht aus der Reaktion der Märkte in Asien, die sich wieder gefangen hätten. Ausgeräumt seien die Befürchtungen, dass das Virus die Wirtschaft beeinträchtigen könnten, allerdings nicht. "Aber die Anleger wagen sich wieder etwas weiter aus der Deckung", sagt ein Händler. Eine gewisse Portion Vorsicht sei wohl angebracht. Denn viele Unternehmen in China hätten ihre Produktion wegen des Virus unterbrochen. Dies dürfte wohl negative Folgen für die Wirtschaft haben.