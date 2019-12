Aktien Schweiz: Neue Hoffnung im Handelsstreit treibt SMI auf Tageshoch

Eine erneute Wende in den US-chinesischen Handelsgesprächen sorgt auch am Schweizer Aktienmarkt für deutliche Kursgewinne. An den europäischen Märkte geht es ebenfalls klar nach oben. Der Grund für die Beschleunigung sind Kreise-Meldungen, wonach die USA und China trotz des jüngsten Säbelrasselns schon bald eine Einigung im Zollstreit erreichen könnten.