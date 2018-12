Aktien Schweiz: Neues Jahrestief - Schwergewichte unter Druck

Damit ist die Hektik der amerikanischen Börsen auch nach Europa übergesprungen. Der Dow Jones war am zweiten Weihnachtstag zwar um über 1'000 Punkte oder knapp 5 Prozent in die Höhe geschossen, hatte damit aber lediglich einen Teil des Einbruchs an den letzten beiden Handelstagen vor Weihnachten aufgeholt. Für Verunsicherung hatten dabei Gerüchte über eine mögliche Absetzung des Präsidenten der amerikanischen Notenbank Jerome Powell durch Präsident Trump gesorgt sowie der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA.

Um 15.00 Uhr steht der Swiss Market Index (SMI) 1,92 Prozent tiefer bei 8'255,91 Punkte. Das Jahresminus beläuft sich damit bereits auf rund 12 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 1,59 Prozent auf 1'268,87 Punkte zurück und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,79 Prozent auf 9'637,11 Punkte. Fast alle Blue Chips notieren im Minus.

Auch Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen China und den USA vermögen die Märkte kurz vor Jahresende nicht zu beruhigen. Die beiden Länder unternehmen einen neuen Anlauf zur Lösung des Streits über ihre Handelsbeziehungen. So ist für den kommenden Monat ein Treffen von Vertretern beider Regierungen geplant, wie das chinesische Handelsministerium am Donnerstag mitteilte.

Die grössten Tagesverluste verzeichnen bei den Blue Chips derzeit AMS (-3,8%) und Lonza (-2,9). Aufs Gesamtjahr gesehen liegen die beiden Titel allerdings mit einem Einbruch um gegen 80 Prozent bei AMS und einem bescheidenen Minus von etwa 5 Prozent ziemlich weit auseinander.

Stark belastet wird der Gesamtmarkt für einmal auch von den Schwergewichten Nestlé (-2,9%) und Roche (-2,3%), während sich Novartis (-1,4%) im breiten Mittelfeld halten.

Auf der Gegenseite fallen Temenos mit einem soliden Plus von 2,4 Prozent auf.

cf/uh

(AWP)