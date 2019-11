Aktien Schweiz: Plus etwas ausgebaut

Es gibt aber auch warnende Stimmen. "Die Investoren wollen jetzt Fakten sehen, geredet und versprochen wurde genug", meinte ein Analyst. Und man könne nur hoffen, dass hinter dem Mangel an Details diplomatisches Kalkül stecke und es kein Hinweis darauf sei, dass gar keine Fortschritte erzielt würden. Abgesehen davon steht im Tagesverlauf aus den USA eine Reihe von Makrozahlen an, bevor dann am Donnerstag Thanksgiving gefeiert wird.

Der SMI notiert um 11.00 Uhr um 0,27 Prozent höher bei 10'535,60 Punkten. Davor hatte er bei 10'541,48 Stellen ein neues Allzeithoch markiert. Der 30 Werte zählende SLI steigt um 0,32 Prozent auf 1'618,81 und der umfassende SPI um 0,27 Prozent auf 12'719,38 Zähler. 25 der 30 SLI-Titel legen zu.

Relativ unbeeindruckt zeigen sich die Investoren hierzulande von einer neuen Studie von Barclays. Die Analysten der Bank erachten das Potenzial für den Schweizer Aktienmarkt mit Blick auf das kommende Jahr als nahezu ausgereizt. Das Bedürfnis nach Qualität und Sicherheit habe den hiesigen Markt über die letzten Monate aufgebläht - so werde es kaum weitergehen, heisst es in der Studie.

Die Bewegungen bei den einzelnen Titel halten sich in Grenzen. Nur vier Blue Chips weisen eine Veränderung von 1 Prozent oder mehr aus.

Es handelt sich dabei um Vifor Pharma (+1,2%), die schon am Vortag um 7,0 Prozent zugelegt hatten, Logitech (+1,2%), Clariant (+1,1%) und Richemont (+1,0%).

Bei Vifor und Clariant sorgen neue Analysteneinschätzungen für Musik. So hat die CS das Kursziel für Vifor deutlich über das aktuelle Kursniveau erhöht. Und für den Chemiekonzern Clariant gibt es ebenfalls neue Einschätzungen mit Kurszielen über dem aktuellen Stand. Besonders optimistisch ist dabei der Analyst der Credit Suisse, der wegen des Verkaufs von Firmenteilen mit einem Milliarden-Segen für die Aktionäre rechnet.

Bei Logitech und Richemont verweisen Händler auf Handelsstreit-Hoffnungen. Diesen beiden Titel wird attestiert, dass sie von einer Einigung besonders profitieren könnten. Technologie ist ein Thema bei den Strafzöllen, und Luxusgüter, wie sie Richemont herstellt, könnten indirekt nach einer Einigung im wichtigen Markt China gefragter sein. Auch Swatch legen mit 0,7 Prozent relativ deutlich zu.

Vergleichsweise positiv entwickeln sich auch die beiden Grossbanken-Papiere Credit Suisse (+0,5%) und UBS (+0,3%), die am Vortag noch Verluste erlitten hatten.

Eine Stütze für den Gesamtmarkt sind zudem Novartis (+0,7%). Andere defensive Papiere sind hingegen weniger gefragt. So bilden Lonza und Swisscom (je -0,5%) das Ranglistenende. Und auch Roche (-0,2%) sind bei den Verlierern anzutreffen.

Am breiten Markt stechen Kudelski (+6,6%) positiv hervor. Das Technologieunternehmen hatte am Vorabend einen Auftrag von Microsoft vermeldet. Microsoft sei in der Technologiewelt nach wie vor ein sehr gut klingender Name, erklären Händler die Avancen.

Für Aufsehen sorgen auch Evolva (+4,8%), nachdem das Pharmaunternehmen organisatorische Veränderungen angekündigt hat. Gut kommt ausserdem bei Ems Chemie (+0,6%) der Verkauf eines kleines Geschäftsbereichs an.

Auf der anderen Seite zählen die Papiere des stark angeschlagenen Stahlkonzerns Schmolz+Bickenbach (-6,1%) einmal mehr zu den grössten Verlierern. Mit den Hochdorf-Aktien (-5,3%) zählt noch ein Papier eines angeschlagenes Unternehmens zu den Titeln mit grösseren Einbussen. Unter Druck sind auch Vetropack (-3,1%) nach einer Abstufung durch die ZKB.

rw/uh

(AWP)