Aktien Schweiz: Politik hellt Anlegerstimmung auf - breite Kursgewinne

Die Hoffnung auf eine politische Entspannung versetzt die Anleger an der Schweizer Börse in Kauflaune. Die Kurse steigen auf breiter Front. Händler verweisen auf die politische Entwicklung in Grossbritannien, in Italien und in Honkong sowie auf erfreuliche Konjunkturzahlen aus Europa und China, wo sich die Einakufsmanagerindizes besser als erwartet entwickelt haben.