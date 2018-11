Aktien Schweiz: Politische Entspannung schiebt SMI an

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag ganz im Zeichen politischer Entspannung. Nach einem bereits freundlichen Start hat der Leitindex SMI seine Gewinne noch weiter ausgebaut und kann diese am späten Vormittag problemlos halten. Sowohl beim Brexit als auch in der Haushaltsdebatte zwischen Brüssel und Italien kam es zu Fortschritten. Zudem werten Händler die hiesigen Abstimmungsergebnisse vom gestrigen Sonntag als ebenfalls stützend.