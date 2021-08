Aktien Schweiz: Rekordjagd ist noch nicht vorbei

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag weiter in luftigen Höhen. Gleich den zweiten Tag in Folge erklimmt der Leitindex SMI damit neue Rekordstände. Getragen werde er von einer insgesamt guten Stimmung - trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren. Einen grösseren Rücksetzer erwarte er denn auch nicht, kommentiert ein Händler. Wie bereits am Vortag wird der Markt erneut eher durch Einzelwerte getragen. Ein wichtiges Thema ist dabei das US-Infrastrukturprogramm über eine Billion US-Dollar, das kurz vor seiner Unterzeichnung steht. Das sorgt auch hierzulande für Phantasie bei einzelnen Titeln. Nur kurz wird die Stimmung durch den deutlichen Rückgang des deutschen ZEW-Indikators getrübt.