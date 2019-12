Aktien Schweiz: Rekordlaune hält an - Schwergewichte gesucht

Den Investoren am Schweizer Aktienmarkt scheint die Lust auf neue Rekorde noch nicht vergangen. Nach einem schwächeren Vortag und einem verhaltenen Beginn ist der SMI im Verlauf des Mittwoch-Vormittags sehr deutlich in die Gewinnzone vorgerückt und hat erstmals die Marke von 10'600 Punkten übersprungen. In blendender Form präsentieren sich dabei einmal mehr die Schwergewichte. Gestützt wird das Sentiment vom ifo-Index in Deutschland, der für die dortige Wirtschaft eine spürbare Verbesserung der Stimmung anzeigt. Da Deutschland der wichtigste Exportmarkt für die Schweiz ist, hilft dies auch den hiesigen Unternehmen.