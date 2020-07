Aktien Schweiz: Rückschlag nach zuletzt gutem Lauf

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage büsst der SMI wegen Gewinnmitnahmen deutlich an Terrain ein. Für Gesprächsstoff sorgen am Berichtstag Konjunkturdaten aus China. Dort ist zwar die Wirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen als gedacht, die Zahlen zum Detailhandel deuten aber auf eine nach wie vor relativ grosse Zurückhaltung der Konsumenten hin. Insgesamt werden die Zahlen denn auch eher als Belastung gesehen. Laut einem Kommentar von CMC Markets erhöhen die starken BIP-Zahlen auch wieder die bereits bestehenden Zweifel an der Korrektheit der Daten.