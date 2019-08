Aktien Schweiz Schluss: Abebbende Entspannungshoffnung im Zollstreit belastet

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag eine bewegte Sitzung schwächer beendet. Die Kursabschläge und Umsätze hielten sich meist in Grenzen. Händler sagten, das Geschehen stehe nach wie vor im Zeichen des Handelsstreits der USA mit China. Unternehmensnews und Spezialsituationen bei Blue Chips waren zum Wochenstart dünn gesät. US-Präsident Donald Trump und die Volksrepublik hatten den Streit am Freitag mit neuen Zoll-Ankündigungen bzw. Twittersalven eskalieren lassen. Am Montag versuchte China dann allerdings, die Wogen wieder etwas zu glätten. US-Präsident Trump stellte für "sehr bald" neue Verhandlungen in Aussicht. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert und es gebe "sehr produktive" Gespräche.