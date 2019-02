Aktien Schweiz Schluss: Aufwärtsbewegung des SMI vorerst gestoppt

Schon am Berichtstag wollten Vertreter der USA und Chinas zu einer neuen Gesprächsrunde zusammenkommen. Am Donnerstag sollen die Gespräche hochrangiger werden. Dann heisse es "Hopp oder Top", kommentierte ein Händler. Am Erfolg oder Scheitern der Gespräche hänge die Haltbarkeit der Börsenrally seit Weihnachten. Auch der Handelsstreit der USA mit Europa sorgt für Ungewissheit: Es drohen Strafzölle auf europäische Autos.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor 0,12 Prozent auf 9'256,17 Punkte. Noch am Montag hatte der Leitindex bei 9'295 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. Seit Jahresbeginn hat der SMI gut 10 Prozent wettgemacht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank am Dienstag um 0,32 Prozent auf 1'427,06 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19 Prozent auf 10'826,27 Zähler. Unter den 30 grössten Titeln standen 23 Verlierer lediglich sechs Gewinnern gegenüber. Ein Blue Chip, Novartis, notierte unverändert.

Die grössten Verluste verzeichneten die volatilen AMS (-4,5%). Aber auch andere Technologietitel wie Temenos (-1,5%) - und in geringerem Ausmass Logitech (-0,7%) - mussten Federn lassen. Deutliche Abgaben verzeichneten überdies Vifor Pharma (-1,5%) und Sonova (-1,7%). Bei dem Hörgerätehersteller verwiesen Händler darauf, dass Konkurrent William Demant sein Jahresergebnis veröffentlicht hat.

Mit deutlichen Verlusten unterwegs sind auch die Bankentitel Julius Bär (-1,4%), UBS und CS (je -0,8%). Bei der UBS steht am morgigen Mittwoch die Urteilsverkündung im Steuerprozess in Frankreich an. Aus der Branche sind vorsichtigere Töne zu hören: Die britische HSBC fuhr zwar einen Milliardengewinn ein, warnte aber zugleich davor, dass der nahende Brexits und die wirtschaftliche Schwäche in China die Konjunktur und damit auch die Bankengewinne belasten könnte.

Die wirtschaftliche Schwäche in China bekamen auch die Uhrenkonzerne zu spüren. Die Uhrenexporte in den wichtigsten Markt für Luxusgüterhersteller sind zu Jahresbeginn gesunken, wie die aktuellen Exportzahlen zeigten. Zudem liefen Zeitmesser aus dem niedrigen Preissegment schlechter, während Luxusuhren eine rege Nachfrage verzeichneten. Die Swatch-Zahlen rutschten in der Folge um 1,3 Prozent ab, während Branchennachbar Richemont (-0,1%) nur knapp im Minus schloss.

Eine Ratingsenkung belastete das Schwergewicht Nestlé (-0,6%). RBC hatte das Rating der Aktien des Lebensmittelherstellers auf "Sector perform" von "Outperform" gesenkt. Der französische Konkurrent Danone hat zudem 2018 den Umsatz und Marge gesteigert.

Gegen die Abwärtstendenz stemmten sich Versicherungstitel: Zurich zogen um 0,5 Prozent an, Swiss Life um 0,8 Prozent.

Auch das Schwergewicht Roche (+0,5%) gehörte zu den wenigen Gewinnern. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zugesagt, die Zulassungsanträge für zwei Produktkandidaten des Pharmakonzerns beschleunigt zu prüfen.

Im breiten Markt lagen Pharmatitel dagegen im Angebot. Basilea büssten nach der Bilanzvorlage 4,1 Prozent ein. Zwar fiel das Jahresergebnis der Biotechnologiefirma im Rahmen der Erwartungen aus. Laut Händlern ist der Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen nach dem deutlichen Kursgewinn seit Jahresbeginn zurückzuführen.

Im Sog von Basilea trennten sich Anleger auch von Aktien anderer kleiner Biotechnologiefirmen wie Obseva (-6,9%), Kuros (-3,6%) und Polyphor (-3,7%).

Im Aufwind dagegen waren die Aktien von Straumann (+5,5%). Der Hersteller von Dentalimplantaten hat 2018 mit einem markanten Umsatzwachstum die Erwartungen übertroffen. Die Aktionäre sollen zudem eine höhere Dividende erhalten.

