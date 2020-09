Aktien Schweiz Schluss: Aufwärtstrend hält vor Fed-Sitzung an

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht angezogen und damit den Höhenflug der vergangenen acht Tage fortgesetzt. Der Schlussstand von Ende 2019 bei 10'617 Punkten ist nicht mehr weit entfernt, womit auf Jahressicht mittlerweile eine praktisch neutrale Performance resultiert. Gestützt wurden die Kurse vorerst von positiven Nachrichten der Industriestaatenorganisation OECD, welche den Corona-bedingten Wirtschaftseinbruch in Europa und in den USA in diesem Jahr weniger dramatisch einschätzt als bisher. Im Vorfeld der Ergebnisse der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank, welche nach Börsenschluss in Europa präsentiert werden, nahm dann eine vorsichtigere Haltung überhand.