Aktien Schweiz Schluss: Deutlich fester im Fahrwasser der Wall Street

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag deutlich fester geschlossen und damit an den positiven Trend zu Wochenbeginn angeknüpft. Am Nachmittag nahmen die Dividendenpapiere im Schlepptau der freundlichen US-Börsen noch deutlich an Fahrt auf. Damit trotzte sie dem weiter ungelösten Handelsstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie der nach wie vor ungelösten Frage um einem möglicherweise doch noch geregelten Austritt Grossbritanniens aus der EU.