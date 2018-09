Aktien Schweiz Schluss: Deutlich tiefer - Grossbanken gegen den Trend

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch klar tiefer beendet. Der Leitindex SMI fiel unter die Marke von 8'900 Punkten. Zuletzt hatte er Mitte Juli unter dieser Marke notiert. Der fortdauernde Handelsstreit der USA mit China sowie Währungsturbulenzen in Schwellenländern drückten auf die Stimmung der Anleger, kommentierte ein Marktbeobachter den Tag. Das Defizit der US-Handelsbilanz erreichte im Austausch mit China und der EU im Juli Rekordwerte. Zusätzlich brachten schwache Technologiewerte in den USA, und somit ein Kursrutsch an der Nasdaq, weiteren Druck.