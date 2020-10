Aktien Schweiz Schluss: Deutliche Gegenbewegung zu Vortagesverlusten

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Woche mit starken Gewinnen beendet. Nachdem der hiesige Markt am Vortag starke Verluste erlitten hatte, machte er am Freitag einen guten Teil dieser Verluste wieder wett. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hatte bereits im Plus eröffnet, legte aber - mit der starken Eröffnung der Wall Street - am Nachmittag zumindest phasenweise nochmals klar an Tempo zu. Am Morgen war vor allem von einer technischen Gegenbewegung auf die Vortagesverluste die Rede, am Nachmittag wurde dann vor allem auf die US-Märkte bzw. Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff sowie gute Konjunkturdaten verwiesen.