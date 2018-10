Aktien Schweiz Schluss: Erholungsversuch startet stark und endet zaghaft

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag auf die starken Verluste der Vortage mit einem Erholungsversuch reagiert und fester geschlossen. Allerdings war das Börsengeschehen im Tagesverlauf relativ volatil und am Nachmittag bröckelten die zu Beginn noch hohen Gewinne zu einem guten Teil wieder ab. Dabei folgte der SMI den US-Aktien, welche im Anschluss an eher enttäuschende Daten zur Stimmung der US-Konsumenten den Anfangsschwung ebenfalls wieder etwas einbüssten.