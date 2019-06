Aktien Schweiz Schluss: Fester dank Aussicht auf lasche Geldpolitik

Der Schweizer Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte wie schon am Montag fest gezeigt. Unterstützung kam für die Börsen weltweit von der amerikanischen Notenbank, welche am Vortag die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung schürte. Etwas gebremst wurde der Optimismus am Nachmittag vom ADP-Arbeitsmarktbericht in den USA, welcher die Kurse etwas von den Tageshöchstständen zurückholte. Die Empfehlung der EU-Kommission, gegen Italien wegen der hohen Staatsverschuldung ein Strafverfahren einzuleiten, bremste allenfalls die Bankenwerte etwas.