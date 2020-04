Aktien Schweiz Schluss: Finanzwerte führen freundlichen SMI an

Der Schweizer Aktienmarkt hat einen guten Wochenstart erwischt. Der "Einstieg in den Ausstieg" - also das schrittweise Ende des Lockdowns in zahlreichen Ländern - hob laut Händlern am Montag die Stimmung an den Märkten. Dennoch bleibe die Frage, wie stark die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie die einzelnen Länder treffen werden. Und an den Ölmarkt ging es mit den Preisen erneut kräftig nach unten.