Aktien Schweiz Schluss: Freundlich - SMI erreicht neues Jahreshoch

Die Schweizer Börse hat sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Swiss Market Index (SMI) erklomm um die Mittagszeit gar ein neues Jahreshoch, bevor die Gewinne in der zweiten Tageshälfte etwas erodierten. Die Anleger warteten zuversichtlich auf die geldpolitischen Entscheidungen und Aussagen der Notenbank (Fed) an diesem Mittwoch, erklärten Marktteilnehmer die Gewinne.