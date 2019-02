Aktien Schweiz Schluss: Geringe Abgaben im SMI - Sunrise unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit leicht tieferen Notierungen abgeschlossen. Nach dem guten Lauf der vergangenen Wochen rutschte der Leitindex bereits am Vortag in die Verlustzone. Die Verunsicherung der Anleger habe mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei zuletzt etwas zugenommen, erklärte ein Händler. Gegen Handelsende hin hat allerdings der Druck auf den SMI spürbar abgenommen.