Aktien Schweiz Schluss: Gewinne auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenbeginn auf breiter Front zugelegt. Der Leitindex SMI war bereits mit Aufschlägen gestartet und weitete diese bis am Nachmittag zunächst stetig aus, wobei die zuletzt im Sommer 2015 erreichte Marke von 9'400 Punkten in Griffweite kam. Rückenwind kam aus den USA, wo Präsident Donald Trump auf dem Weg zu einer tiefgreifenden Steuerreform am Wochenende einen Etappensieg verzeichnen konnte. Der Senat gab grünes Licht für die geplanten massiven Steuererleichterungen für Unternehmen.