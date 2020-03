Aktien Schweiz Schluss: Gewinne schmelzen ab - Anleger bleiben verunsichert

Die Schweizer Börse hat am Dienstag nach einer volatilen Schlussphase den Handel praktisch unverändert beendet. Händler äusserten sich enttäuscht, dass sich der Markt nach den massiven Kursverlusten vom Vortag nicht habe erholen können. "Aber die Unsicherheiten sind einfach zu gross. Die Anleger bleiben sehr vorsichtig", sagte ein Händler. Der erneute Rutsch am Nachmittag habe eindrucksvoll bestätigt, wie fragil das Fundament der Märkte sei. Nachdem sich an der Wall Street die vorbörslich aufgebauten Gewinne wieder in Luft aufgelösten, hätten die Anleger auch in der Schweiz wieder den Stecker gezogen.