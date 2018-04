Aktien Schweiz Schluss: Höhere Anleihenrenditen belasten den SMI erneut

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Minus geschlossen. Dabei schlugen vor allem die erneute Zinsangst sowie geopolitische Sorgen auf die Kauflaune der Investoren. Aussagen von US-Präsident Donald Trump hatten Sorgen um das Atomabkommen mit Teheran hervorgerufen. Noch grössere Beachtung fanden an den Märkten aber die steigenden Renditen für US-Staatsanleihen. Diese erwiesen sich als grösster Belastungsfaktor. Die Papiere rentieren inzwischen so gut wie seit Januar 2014 nicht mehr, was ihre Attraktivität gegenüber den Aktien steigen lässt.