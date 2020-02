Aktien Schweiz Schluss: Hoffnung auf Corona-Mittel treibt SMI auf Jahreshoch

Die Schweizer Börse hat zur Wochenmitte ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Der Leitindex SMI markierte am Nachmittag gar erstmals einen Stand von mehr als 11'000 Punkten und schloss schliesslich leicht darunter. Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus hatten den Märkten nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa Rückenwind verschafft.