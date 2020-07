Aktien Schweiz Schluss: Hoffnungskäufe schieben Kurse an - Julius Bär tiefer

Am Schweizer Aktienmarkt haben am Montag im Handelsverlauf die Optimisten wieder das Szepter übernommen. Dank der Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen Covid-19 und auf massive Unterstützungen für die Wirtschaft seitens der Regierungen zogen die Kurse auf breiter Front an, wie Händler erklärten. Allerdings verlief das Geschäft bis zur Eröffnung der US-Börsen eher ruhig. Etwas getrübt wurde die Stimmung auch vom EU-Sondergipfel, an dem es auch nach vier Tagen des Verhandelns keine Einigung für den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds gab.