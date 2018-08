Aktien Schweiz Schluss: Kaum verändert - Swiss Re und Dufry nach Zahlen tiefer

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag praktisch unverändert geschlossen, wobei vor allem die nach Zahlen schwachen Swiss Re und Novartis den Gesamtmarkt bremsten. Die insgesamt wenig bewegte Kurzwoche brachte per Saldo ein kleines Minus ein. Im orientierungslosen Geschäft am Berichtstag kamen die Kurse am Nachmittag leicht unter Druck, nachdem China Gegenmassnahmen auf die von den USA angedrohte Ausweitung der Zölle angekündigt hatte. Das Thema bleibe den Marktakteuren also erhalten, hiess es in Marktkreisen. Da man sich ein bisschen an das Hin und Her gewöhnt habe, seien die Reaktionen der Aktienmärkte aber eher moderat.