Aktien Schweiz Schluss: Klare Gewinne dank Nestlé

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit Gewinnen ins neue Jahr gestartet, getrieben insbesondere von den starken Nestlé. Am ersten Handelstag von 2020 verhinderte allerdings ein US-Raketenangriff im Irak auf einen ranghohen iranischen General eine noch grössere Aufholjagd des SMI, nachdem die meisten anderen Börsen schon am Vortag wegen der Hoffnung auf ein baldiges Handelsabkommen der USA mit China mit kräftigen Kursgewinnen ins neue Börsenjahr gestartet waren. Der SMI schlug sich nach Ansicht von Händlern aber im Vergleich zu anderen Märkten, die zum Teil mehr als ihre Vortagesgewinne wieder hergaben, ganz wacker.