Aktien Schweiz Schluss: Klare Verluste zum Abschluss eines starken Jahres

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag, dem letzten Handelstag des Jahrzehnts, klar tiefer geschlossen. Er befand sich damit im Einklang mit anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa und auch mit den Aktienmärkten in New York. Etwas belastet wurde die Stimmung zum Jahresende vom weiter erstarkten Franken, wobei der US-Dollar erstmals seit vergangenem August die Marke von 97 Rappen unterschritten hat. Insgesamt verlief das Börsengeschehen am Jahresultimo aber in ruhigen Bahnen.